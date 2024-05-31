Gaziantep'de para vermeyen dayısını öldüren şüpheli otobüsle Antalya'ya kaçarken yakalandı

GAZİANTEP'te para vermediği gerekçesiyle dayısı Faruk Yıldız'ı (45) öldüren Özkan Tutar (23), Antalya'ya kaçarken Osmaniye'de durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alındı. Tutar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 29 Mayıs gecesi Kurbanbaba Mahallesi’nde meydana geldi. İşsiz olan Özkan Tutar, dayısı Faruk Yıldız’ı telefonla arayarak para istedi. Olumsuz yanıt alınca Özkan Tutar, dayısının yanına geldi. İkili arasında çıkan tartışmada Özkan Tutar, yanındaki tabanca ile dayısını vurup kaçtı. Yaralanan Faruk Yıldız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin kent dışına çıkacağı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Tutar'ın, yolcu otobüsü ile Antalya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlendi. Ekipler, Osmaniye yakınlarında durdurduğu yolcu otobüsündeki şüpheli Tutar'ı gözaltına aldı.