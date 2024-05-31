51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa üst sınırdan ceza, 1'ine beraat talebi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuksuz 4 sanıktan 3'üne ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan üst sınırdan ceza, birine de beraat talep edildi.

Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Furkan Apartmanı da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 51 kişi yaşamını yitirirken, binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan ile sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay tutuklandı. Soruşturma kapsamında savcılık 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın geçen yıl ekim ayındaki ilk duruşmasında, mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan müteahhitler Abdullah Devrim S. ve kardeşi Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama kararı verdi. 2 müteahhit ile ilgili, davanın geçen mart ayında görülen 4’üncü duruşmasında yakalanamadıkları ve yurt dışına çıkmış olabilecekleri gerekçesiyle haklarında kırmızı bülten çıkarılması ve yeni bilirkişi raporu istenmesi kararlaştırıldı.

Duruşma savcısı ise mütalaasını açıkladı. Mütalaada tutuksuz sanıklar Faik ve Eyüp Öğüt ile Yılmaz Şahin Yurtyapan halkında ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan üst sınırdan ceza, Necdet Alpay hakkında ise beraat talep edildi. Mahkeme heyeti 4 sanığın tutuksuz yargılanmalarının devamına, firari 2 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vererek, duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi.

Davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanıklardan Faik ve Eyüp Öğüt ile yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen rapora itiraz eden avukatlar yeni bilirkişi raporu talep edip, tutuksuz yargılanan sanıkların binanın yıkılmasında ihmalleri bulunduğunu belirterek, tekrar tutuklanmasını istedi.

AVUKAT ERSAN ŞEN’E TEPKİ

Öte yandan firari sanıklar Abdullah Devrim S. ile kardeşi Hasan Hüseyin S.'nin avukatı Ersan Şen, müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talepte bulundu. Erşan Şen'in bu talebi duruşma salonunda tepki topladı. Duruşma çıkışında da bazı kişilerin tekme atmaya çalıştığı ve tepki gösterdiği Ersan Şen, polis eşliğinde otomobiline gidebildi.

AİLELER ENKAZ BAŞINDA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruşma sonunda yakınlarını kaybettikleri enkazın başına giden aileler, sanıkların tutuklanmamasına tepki gösterdi. Yıkılan apartmanda tüm ailesini kaybettiğini dile getiren Elif Buse Kaplan, kaybettiklerinden geriye kalan fotoğraflara dahi bakamadığını belirterek, “Ailemden hiç kimse kalmadı. Bütün deliller ve raporlar ortada olmasına rağmen sorumlular hala tutuksuz yargılanıyor. Biz Türkiye’de adalete güvenmek istiyoruz. Her şey ortadayken raporlar kolon kesildiğini söylerken, nasıl olur da tutuklu kimse kalmaz. Biz artık sesimizi duyurmak istiyoruz” dedi.