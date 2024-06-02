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        Minibüs, motosiklet ile kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

        GAZİANTEP'teminibüsün motosiklete ve kaldırımda yürüyenlere çarptığı kazada Nazlı Batran (6) ile Reyyan Ali (16) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:30
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        Minibüs, motosiklet ile kaldırımda yürüyenlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
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        GAZİANTEP'teminibüsün motosiklete ve kaldırımda yürüyenlere çarptığı kazada Nazlı Batran (6) ile Reyyan Ali (16) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Şerif M.'nin kullandığı 34 MJ 1145 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak önce Semih Batran'ın kullandığı motosiklete, ardından kaldırımda yürüyenlere çarptı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada Semih Batran'ın kızı Nazlı Batran ile kaldırımda yürüyen Reyyan Ali hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Suriye uyruklu 2 çocuğun cenazesi de Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeleri almak için gelenler, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

        'KENDİMİZİ YERDE BULDUK'

        Kazada diğer kızı ile hafif yaralanan ve tedavisi sonrası morga gelen Semih Batran "Motorla seyir halindeydik. Minibüs arkadan bir anda gelerek bize çarptı, sonra da kaldırımdaki diğer yayalara çarptı. Kendimizi yerde bulduk. Kazada kızım Nazlı'yı kaybettim, sürücünün en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. Şerif M. gözaltına alınırken, hastanede tedavisi süren 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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