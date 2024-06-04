Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te, 8 bin tarım işçisiyle sarımsak hasadı başladı

        TÜRKİYE'nin sarımsak üretiminin yüzde 22'sinin yapıldığı Gaziantep'in Araban ilçesinde, 8 bin tarım işçisiyle hasat başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te, 8 bin tarım işçisiyle sarımsak hasadı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin sarımsak üretiminin yüzde 22’sinin yapıldığı Gaziantep'in Araban ilçesinde, 8 bin tarım işçisiyle hasat başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 20 bin dönüm araziye ekilen ve tarlada 45-50 lira arasında fiyatlandırılan sarımsağın, tüketiciye ise 100 liradan satıldığını söyledi.

        Araban’da, 20 bin dönüm alanda ekilen aroması ve uzun ömürlü oluşu ile tercih edilen sarımsakta bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor. Eylül ayında ekimi yapılan, mayıs ayı sonunda başlayıp 2 ay süren sarımsak hasadında, Gaziantep ve çevre illerden gelen 8 bin tarım işçisi istihdam ediliyor. İşçiler sabah erken saatlerde başlattıkları hasatta, tarladan toplanan sarımsakları önce küme halinde bir araya getiriyor, ardından saplarını keserek kasalara dolduruyor. Tarım işçileri, topladıkları sarımsak kilosuna göre günlük 500 ile 1200 TL arasında kazanç elde ediyor.

        TARLA İLE MARKET ARASINDA YÜZDE 100 FARK VAR

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan sarımsağın tarladan ucuz alındığını ancak üreticiye yüzde yüz farkla ulaştığını söyledi. Şu anda sarımsağın tarlada 45 ile 50 liradan alıcı bulduğunu belirten Altun, tüketicinin ise ürünü marketlerden 100 TL'den alabildiğini ifade etti. Altun, aracıların çiftçiden aldığı sarımsağı iki kat farkla tüketiciye ulaştırdığını, bunun önüne geçmek için kooperatif kurduklarını ve doğrudan tüketiciye ulaştırmayı amaçladıklarını kaydetti. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak adına kooperatif kurduklarını ve aracı sistemini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Altun, “Bu yıl hasadımız geçen yıla göre daha iyi. Hem rekoltemiz yüksek hem de geçen yıla göre fiyatlarımız iyi. Ancak, üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı yüzde 100 civarında. Tüketici ile üretici arasındaki bu fiyat farkını kapatabilmek için aracıların sonlandırılması gerekiyor. Bunun için de kooperatif kurduk. Şu anda işleme ve paketleme tesisi oluşturuyoruz. Bunu da tamamladığımızda çiftçimizin sarımsağını alıp, işleyip paketleyerek tüketiciye direkt olarak ulaştıracağız. Aracı olmadan yapacağımız bu işlem ile üretici sarımsağı ucuza satmaktan, vatandaş ise pahalıya tüketmekten kurtulacak" diye konuştu.

        Altun, sarımsak üretiminin zahmetli bir iş olduğunu ve hasat döneminde 8 bin işçiye istihdam sağladıklarını söyledi. Türkiye sarımsak üretiminin yüzde 22’sinin Araban ilçesinden karşılandığını ve hasadı yapılan sarımsakların aynı zamanda birçok ülkeye ihraç edildiğini de anlatan Altun, “Sarımsak hasadı döneminde ilçemizde 8 bin tarım işçisi çalışıyor. Çevre illerden çok sayıda işçi geliyor ve bu kişilere geçici de olsa istihdam kaynağı oluyoruz. Türkiye sarımsak üretiminin yüzde 22’sini Araban ilçemizde yapıyoruz. Bölgemizin sıcak olması sarımsağın lezzetini ve dayanıklılık sürecini arttırıyor. Serin alanlarda 1 yıl boyunca muhafaza edilebilen sarımsağımız aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor" dedi.

        ‘BAKANLIĞIN DAHA FAZLA DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ’

        Arabanlı çiftçilerden Hasan Arslan ise sarımsak üretiminin maliyetli olduğunu ve tarımsal desteklemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Araban sarımsağının lezzeti ve uzun ömürlü olması sebebiyle tercih edildiğini anlatan Arslan, “Girdi maliyetlerinin yüksekliği, ürünün tarlada ucuza gitmesi en büyük problemimiz. Bunun için bakanlığın sarımsak üreticilerine daha fazla destek olmalarını istiyoruz, Çünkü sarımsak, eylül ayında ekilip, mayıs ayı sonunda toplanıyor. 9 aylık uzun ve meşakkatli bir üretim sürecinden sonra sarımsak hasadı yapılabiliyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        Mayıs ayında kaç kadın öldürüldü?
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        Yanardağ patlaması havadan görüntülendi
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        'Öz çocuklarına da istismar' iddiası! İğrençliği bitmiyor!
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Kabine toplanıyor: Masada neler var?
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        Gaziantep'te konteynerden vahşet çıktı!
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Güneşlenmek için sakin bir yer
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Siber suçların faturası kabarıyor
        Icardi için flaş ayrılık iddiası!
        Icardi için flaş ayrılık iddiası!
        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Çin'in Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzünde
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Üç ayda 162 bin kişi emekli oldu
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi...
        Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi...
        Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
        Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
        Gaziantep'te çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
        Gaziantep'te çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü
        Güneydoğu'nun mayıs ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
        Güneydoğu'nun mayıs ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
        Gaziantep'in mayıs ihracatı 900 milyon doları aştı
        Gaziantep'in mayıs ihracatı 900 milyon doları aştı
        Gaziantep'te "Muhtarlar Akademisi" başladı
        Gaziantep'te "Muhtarlar Akademisi" başladı