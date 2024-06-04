Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış cesedi bulunan kadını, eşi öldürmüş

GAZİANTEP'te, çöp konteynerinde çuval içerisinde boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış cesedi bulunan 3 çocuk annesi kadının Suriye uyruklu Dibe Cevat (30) olduğu ve eşi Abdo Cevat (35) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan konteynere çöp atan vatandaşlar çuval içerisinde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki kadına ait cesette boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası tespit etti. Ceset, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra çöp konteynerine 30 metre uzaklıktaki bir evde de inceleme başlattı.