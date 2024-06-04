Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış cesedi bulunan kadını, eşi öldürmüş

        GAZİANTEP'te, çöp konteynerinde çuval içerisinde boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış cesedi bulunan 3 çocuk annesi kadının Suriye uyruklu Dibe Cevat (30) olduğu ve eşi Abdo Cevat (35) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış cesedi bulunan kadını, eşi öldürmüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te, çöp konteynerinde çuval içerisinde boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış cesedi bulunan 3 çocuk annesi kadının Suriye uyruklu Dibe Cevat (30) olduğu ve eşi Abdo Cevat (35) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Olay, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan konteynere çöp atan vatandaşlar çuval içerisinde ceset görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, konteynerdeki kadına ait cesette boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası tespit etti. Ceset, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra çöp konteynerine 30 metre uzaklıktaki bir evde de inceleme başlattı.

        ‘KAMERADAN TESPİT EDİLDİ’

        Olayın ardından polisin yaptığı incelemede Abdo Cevat'ın bir ay önce 3 katlı müstakil evin en üst katına taşındığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Abdo Cveat'ın gece eşi Dibe Cevat’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra battaniyeye sarıp çuval içerisinde çöp konteynerine attığı tespit edildi. Olayın ardından motosiklet ile kaçan Abdo Cevat, polisin takibi sonucu saklandığı yerde yakalanarak gözaltına aldı.

        Dibe Cevat’ın adli tıp morguna kaldırılan cenazesinin otopsi işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Nazlı 21 yaşındaydı... Balayında ölüm!
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 6 dönümluk buğday ekili alan yandı
        Gaziantep'te 6 dönümluk buğday ekili alan yandı
        Gaziantep'te minik eller doğadaki çöpleri topladı
        Gaziantep'te minik eller doğadaki çöpleri topladı
        Gaziantep'te, 8 bin tarım işçisiyle sarımsak hasadı başladı
        Gaziantep'te, 8 bin tarım işçisiyle sarımsak hasadı başladı
        Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi...
        Gaziantep'te vahşet: Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
        Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu
        Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu