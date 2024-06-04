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        Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış cesedi bulunan kadını, eşi öldürmüş (2)

        CESEDİNTAŞINMASI KAMERADAGaziantep'te, Dibe Cevat'ın kocası Abdo Cevat tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak çuvala koyulup çöp konteynerine atıldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:10 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:15
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        Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış cesedi bulunan kadını, eşi öldürmüş (2)
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        CESEDİNTAŞINMASI KAMERADA

        Gaziantep'te, Dibe Cevat'ın kocası Abdo Cevat tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak çuvala koyulup çöp konteynerine atıldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; gözaltına alınan Abdo Cevat'ın evinden omzunda içinde eşinin cesedi bulunan çuvalla çıktığı ve çöp konteynerine götürmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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