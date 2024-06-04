Çöp konteynerinde boğazından bıçaklanmış cesedi bulunan kadını, eşi öldürmüş (2)

Gaziantep'te, Dibe Cevat'ın kocası Abdo Cevat tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak çuvala koyulup çöp konteynerine atıldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; gözaltına alınan Abdo Cevat'ın evinden omzunda içinde eşinin cesedi bulunan çuvalla çıktığı ve çöp konteynerine götürmesi yer alıyor.

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