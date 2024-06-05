Balıkların öldüğü Karasu Çayı'nda inceleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, son iki günde kötü koku yayılan ve balık ölümlerinin yaşandığı Karasu Çayı'nda inceleme başlatıldı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nın son günlerde kirli akan ve kötü koku yayarak ölen balıkların yüzeye çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü, zabıta ve jandarma ekipleri gitti. Bölgede inceleme yapan ekipler daha sonra sudan numune aldı. Kirliliğin kaynağına yönelik araştırma başlatılırken, bölge sakinlerine balık avlamamaları ve kıyıya vuran balıkların toplanılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.