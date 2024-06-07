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        Sulama kanalına giren Suriyeli tarım işçisi boğuldu

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sıcak havadan bunalarak sulama kanalına giren Suriye uyruklu tarım işçisi Samir Hammude (19), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:47 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:50
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        Sulama kanalına giren Suriyeli tarım işçisi boğuldu
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sıcak havadan bunalarak sulama kanalına giren Suriye uyruklu tarım işçisi Samir Hammude (19), boğuldu.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gözlühüyük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi Suriye uyruklu Samir Hammude, sıcak havadan bunalıp, tarım için sulamada kullanılan kanala girdi. Yüzme bilmeyen Hammude, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Yakınlarının durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve su altı dalgıç ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, ekiplerin çalışması sırasında Hammude'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Ekipler sulama kanalındaki 5 saatlik çalışmanın ardından Samir Hammude’nin cansız bedenine ulaştı. Samir Hammude'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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