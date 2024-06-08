Gaziantep'te anız yangını

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve kısa sürede etkili olan anız yangınında 10 bin dönüm alan zarar gördü. Çiftçilerin de desteğiyle 6 saatte kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile Belediye Başkanı Kemal Vural ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, incelemede bulundu.

Yangın, gece saatlerinde Kırmıtlı mevkisinde meydana çıktı. Hasadı yapılmış anız bulunan tarım arazilerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesine, İslahiye Belediyesi iş makineleriyle, çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Yangın yerleşim alanlarına, ekili alan ve zeytin bahçelerine ulaşmadan 6 saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre şu ana kadar yaklaşık 10 bin dönüm alan zarar gördü.