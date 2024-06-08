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        Gaziantep'te anız yangını

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve kısa sürede etkili olan anız yangınında 10 bin dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 01:37 Güncelleme: 08.06.2024 - 01:40
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        Gaziantep'te anız yangını
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve kısa sürede etkili olan anız yangınında 10 bin dönüm alan zarar gördü. Çiftçilerin de desteğiyle 6 saatte kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile Belediye Başkanı Kemal Vural ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, incelemede bulundu. 

        Yangın, gece saatlerinde Kırmıtlı mevkisinde meydana çıktı. Hasadı yapılmış anız bulunan tarım arazilerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesine, İslahiye Belediyesi iş makineleriyle, çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Yangın yerleşim alanlarına, ekili alan ve zeytin bahçelerine ulaşmadan 6 saatte kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre şu ana kadar yaklaşık 10 bin dönüm alan zarar gördü.

        Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun da çalışmaları yerinde takip etti. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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