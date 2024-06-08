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        Motosikletin çarptığı belediye işçisi öldü

        GAZİANTEP'te sulama işçisi olarak çalışan Kalender Karayılan (45), refüjde ağaçları sularken motosikletin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:10
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        Motosikletin çarptığı belediye işçisi öldü
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        GAZİANTEP'te sulama işçisi olarak çalışan Kalender Karayılan (45), refüjde ağaçları sularken motosikletin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Beylerbeyi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nde sulama işçisi olarak çalışan 5 çocuk babası Kalender Karayılan, su tankerinin vanasını kapatmak için yola indi. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ATP 234 plakalı motosiklet, işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve su tankeri arasında sıkışan işçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralı, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçi Kalender Karayılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayılan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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