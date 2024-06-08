Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'teki anız yangınında 15 bin dönüm tarım alanı zarar gördü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki tarım arazisinde dün çıkan ve 7 saatte kontrol altına alınan anız yangınında, 15 bin dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'teki anız yangınında 15 bin dönüm tarım alanı zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesindeki tarım arazisinde dün çıkan ve 7 saatte kontrol altına alınan anız yangınında, 15 bin dönüm alan zarar gördü.

        Yangın, dün Kırmıtlı mevkisinde hasadı yapılmış anız bulunan tarım arazilerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 734 personel ve 322 araçla müdahale edildi. Yangın, 7 saatte kontrol altına alındı. Kurulan kriz masasında Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun da çalışmaları yerinde takip etti. Kaymakam Mehmet Soylu, yangına zamanında müdahale edildiğini ve büyümeden engellendiğini söyleyerek, "Dün akşam saatlerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına 322 araç ve 734 personelle müdahale edildi. Yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınırken,15 bin dönüm alan zarar gördü. Söndürme çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te sazlık alanda erkek cesedi bulundu
        Gaziantep'te sazlık alanda erkek cesedi bulundu
        Gaziantep'te Minikler Hentbol Festivali düzenlendi
        Gaziantep'te Minikler Hentbol Festivali düzenlendi
        Motosikletin çarptığı belediye işçisi öldü
        Motosikletin çarptığı belediye işçisi öldü
        Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan'la sözleşme yeniledi
        Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan'la sözleşme yeniledi
        Buğdaydaki verim makarna üreticilerinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdı...
        Buğdaydaki verim makarna üreticilerinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdı...
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri buzlu kokteyl ile serinliyor
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri buzlu kokteyl ile serinliyor