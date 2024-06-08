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        Depremde ailesini yitiren ve 1 haftadır kayıp olan Furkan, sazlıkta ölü bulundu

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 1 hafta önce kaybolan Furkan Akdoğan (19), Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü tarafından sazlıkta ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 23:30 Güncelleme: 08.06.2024 - 23:35
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        Depremde ailesini yitiren ve 1 haftadır kayıp olan Furkan, sazlıkta ölü bulundu
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 1 hafta önce kaybolan Furkan Akdoğan (19), Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü tarafından sazlıkta ölü bulundu. Furkan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne- baba ve kardeşini kaybettiği öğrenildi. 

        İlçeye bağlı Şahmaran Mahallesi kırsalındaki Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, sazlık alanda bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı bölgede yapılan incelemenin ardından ceset, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        1 HAFTA ÖNCE KAYBOLAN FURKAN OLDUĞU BELİRLENDİ

        Sazlık alanda bulunan cesedin bir hafta önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde baba, anne ve kardeşini kaybeden Furkan Akdoğan, olduğu belirlendi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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