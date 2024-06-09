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        Gazze'de yaşananları depremde hasar gören evin duvarına resmediyor

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan 9'uncu sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Dua Gavi (16), İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları depremde yıkılmış 3 katlı bir evin en üst katındaki odanın duvarına resmediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:15
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        Gazze'de yaşananları depremde hasar gören evin duvarına resmediyor
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde yaşayan 9'uncu sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Dua Gavi (16), İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıları depremde yıkılmış 3 katlı bir evin en üst katındaki odanın duvarına resmediyor.

        Suriye’deki iç savaştan ailesiyle kaçarak 2017 yılında Türkiye’ye gelen ve İslahiye İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Dua Gavi, gönüllü olarak gittiği İslahiye Gençlik Merkezi’nin desteğiyle resim yeteneğini geliştirdi. Gazze'de yaşananları resmetmek istediğini söyleyen Dua Gavi'nin talebi üzerine İslahiye Gençlik Merkezi malzemeleri temin edip, çizilecek alanı tespit etti. Dua Gavi, Dervişapaşa Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde hasar gören 3 katlı evin duvarına ‘Gazze’de kan ve gözyaşı’ adını verdiği resmi çizmeye başladı. Depremin yaşandığı alanda Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçladığını ifade eden Dua Gavi, 21 günde tamamlamayı planladığı resim ile İsrail'in saldırısında çadırların yanması, çocukların öldürülmesini anlatıyor.

        ‘BU RESİMLE İSRAİL'İN GAZZE'YE YAPTIĞI VAHŞETİ ANLATMAK İSTEDİM’

        Depremde yıkılan bir evin duvarına çizdiği resimle Gazze'de yaşananları anlatmaya çalıştığını ifade eden Dua Gavi, "Suriye’nin Halep kentinde ailem ile birlikte gelerek İslahiye’ye yerleştik. 8 yaşında iken duvarda gördüğüm bir resimden etkilenerek, resim çizmeye başladım. Zaman içerisinde annemin de desteğiyle resim yapmaya devam ettim. İslahiye Gençlik Merkezi’ne gönüllü olarak giderek resim yapmaya devam ettim. Bu resmi yapmadan önce, Gazze'deki vahşet beni zaten üzüyordu, çadırların bombalanması, çocukların öldürülmesi gibi konuları düşünerek deprem enkazı olan duvara çizmeye başladım. Bu resimle İsrail'in Gazze'ye yaptığı vahşeti anlatmak istedim” dedi.

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        Galeri

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