Gazze'de yaşananları depremde hasar gören evin duvarına resmediyor

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde yaşayan 9'uncu sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Dua Gavi (16), İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıları depremde yıkılmış 3 katlı bir evin en üst katındaki odanın duvarına resmediyor.

Suriye’deki iç savaştan ailesiyle kaçarak 2017 yılında Türkiye’ye gelen ve İslahiye İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Dua Gavi, gönüllü olarak gittiği İslahiye Gençlik Merkezi’nin desteğiyle resim yeteneğini geliştirdi. Gazze'de yaşananları resmetmek istediğini söyleyen Dua Gavi'nin talebi üzerine İslahiye Gençlik Merkezi malzemeleri temin edip, çizilecek alanı tespit etti. Dua Gavi, Dervişapaşa Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde hasar gören 3 katlı evin duvarına ‘Gazze’de kan ve gözyaşı’ adını verdiği resmi çizmeye başladı. Depremin yaşandığı alanda Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçladığını ifade eden Dua Gavi, 21 günde tamamlamayı planladığı resim ile İsrail'in saldırısında çadırların yanması, çocukların öldürülmesini anlatıyor.