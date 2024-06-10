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        Serinlemek için baraj gölüne giren Cengiz boğuldu, arkadaşı kurtarıldı

        GAZİANTEP'te serinlemek için baraj gölüne giren Cengiz Gezer (16) boğuldu, Muhammed K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:15
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        Serinlemek için baraj gölüne giren Cengiz boğuldu, arkadaşı kurtarıldı
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        GAZİANTEP'te serinlemek için baraj gölüne giren Cengiz Gezer (16) boğuldu, Muhammed K. (16) arkadaşları tarafından kurtarıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Yeniceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir grup arkadaş, piknik yapmak için Yukarı Afrin Barajı kenarına gitti. Piknik yapan grup, sıcaktan bunalınca serinlemek için baraj gölüne girdi. Yüzmeye başlayan Cengiz Gezer ile Muhammed K., bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, suya girerek Muhammed K.'yi kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Muhammed K. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, kaybolan Gezer'in bir süre sonra cansız bedeni sudan çıkartıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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