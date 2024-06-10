Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Bulut, öldü

        GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bulut Cengiz (7), hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Bulut, öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bulut Cengiz (7), hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Cengiz'e çarpıp kaçan sürücü aranıyor.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçen Bulut Cengiz'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Bulut'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bulut Cengiz, kurtarılamadı. Cengiz'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün otomobille sokaktan döndüğü sırada Bulut Cengiz'e çarpıp devam ettiği görüldü. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanmasına yönelik çalışmalarını yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kaçan kurbanlıkları "özel ve eğitimli tim" yakalacak
        Gaziantep'te kaçan kurbanlıkları "özel ve eğitimli tim" yakalacak
        Gaziantep'te 'Kurban Yakalama Timi' son tatbikatını gerçekleştirdi
        Gaziantep'te 'Kurban Yakalama Timi' son tatbikatını gerçekleştirdi
        Gaziantep'te 36 mahallede 12 saat planlı su kesintisi yapılacak
        Gaziantep'te 36 mahallede 12 saat planlı su kesintisi yapılacak
        Serinlemek için baraj gölüne giren Cengiz boğuldu, arkadaşı kurtarıldı
        Serinlemek için baraj gölüne giren Cengiz boğuldu, arkadaşı kurtarıldı
        Gaziantep'te firari hükümlü operasyonla yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü operasyonla yakalandı
        Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama:
        Gaziantep Valiliğinden kuduz hayvan nakliyle ilgili iddialara yalanlama: