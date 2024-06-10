Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Bulut, öldü

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün otomobille sokaktan döndüğü sırada Bulut Cengiz'e çarpıp devam ettiği görüldü. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanmasına yönelik çalışmalarını yürütüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçen Bulut Cengiz'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Bulut'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bulut Cengiz, kurtarılamadı. Cengiz'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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