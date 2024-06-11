Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te fıstık ve zeytin ağaçları bulunan arazide yangın; 6 saatte söndürüldü

        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkıp, geniş alana yayılan yangın, ekiplerin 6 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te fıstık ve zeytin ağaçları bulunan arazide yangın; 6 saatte söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkıp, geniş alana yayılan yangın, ekiplerin 6 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. 200 dönümlük alan zarar gördü.

        Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Keklik Mahallesi'nde meydana geldi. Fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Nizip Belediyesi'ne ait iş makineleri ile su tankerleri sevk edildi. 30 araç ve 100 personelin görev aldığı yangın, 6 saat süren çalışma ile söndürüldü. Yangında, fıstık ve zeytin ağaçlarının da bulunduğu 200 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Rus lider Putin Hakan Fidan ile görüşecek
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Vahşet halıdaki etiketten çözüldü!
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sesizliğini bir hafta sonra bozdu
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alın...
        Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alın...
        Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Şahinbey'deki çoban köpekleri aşılanıyor
        Şahinbey'deki çoban köpekleri aşılanıyor
        Güneydoğu'dan 5 ayda 1,4 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
        Güneydoğu'dan 5 ayda 1,4 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
        Türk halıcılar Japonya'ya ihracatlarını artırmak istiyor
        Türk halıcılar Japonya'ya ihracatlarını artırmak istiyor