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        Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan kadın, 36 günlük yaşam savaşını kaybetti

        GAZİANTEP' in İslahiye ilçesinde, beton mikseri ile minibüsün çarpışmasıyla 6'sı öğrenci 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Emine Yener (47), 36 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:05
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        Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan kadın, 36 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        GAZİANTEP’ in İslahiye ilçesinde, beton mikseri ile minibüsün çarpışmasıyla 6'sı öğrenci 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Emine Yener (47), 36 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 6 Mayıs’ta, ilçeye bağlı Ağabey Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 348 plakalı beton mikseri, şerit değiştirerek karşı yönden gelen aralarında Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencilerinin de olduğu Latif Örs’ün kullandığı 27 K 5127 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 6’sı öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve Gaziantep Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Emine Yener, dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Yener’in cenazesi, otopsinin ardından İslahiye'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi’ne getirildi. Emine Yener, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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