Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suriye'de 2020-2021 yılları arasında PKK/YPG terör örgütü içerisinde yer alan Suriye uyruklu İ.M.A. ve E.E.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisine ulaştı. Türkiye'de terör eyleminde bulunabilecekleri değerlendirilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendikleri adreste yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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