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        Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama

        GAZİANTEP'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriye uyruklu 2 terörist tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:30
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        Gaziantep'te PKK operasyonunda 2 tutuklama
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        GAZİANTEP'te yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Suriye uyruklu 2 terörist tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suriye'de 2020-2021 yılları arasında PKK/YPG terör örgütü içerisinde yer alan Suriye uyruklu İ.M.A. ve E.E.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisine ulaştı. Türkiye'de terör eyleminde bulunabilecekleri değerlendirilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gizlendikleri adreste yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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