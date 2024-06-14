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        Çatıdan kaçmaya çalışan şüpheli dronla takip edilerek yakalandı

        GAZİANTEP'te'hırsızlık' suçundan aranan Nebi Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:55
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        Çatıdan kaçmaya çalışan şüpheli dronla takip edilerek yakalandı
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        GAZİANTEP'te'hırsızlık' suçundan aranan Nebi Ö., evin çatısından kaçarken dronla tespit edilerek polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle farklı mahallelerde düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 47 şüpheli, yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan aranan Nebi Ö. de polislerin fark edince Ocaklar Mahallesi'ndeki evinin çatısından kaçmak istedi. Dron ile takip edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından çatıda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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