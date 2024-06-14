Çatıdan kaçmaya çalışan şüpheli dronla takip edilerek yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle farklı mahallelerde düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 47 şüpheli, yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan aranan Nebi Ö. de polislerin fark edince Ocaklar Mahallesi'ndeki evinin çatısından kaçmak istedi. Dron ile takip edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından çatıda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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