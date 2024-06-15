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        Gaziantep'te tefeci operasyonunda 6 tutuklama

        GAZİANTEP'tepolis ekiplerinin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:10
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        Gaziantep'te tefeci operasyonunda 6 tutuklama
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        GAZİANTEP'tepolis ekiplerinin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlayan ekipler, pos cihazları üzerinden tefecilik yaptıkları ve faizle para verdikleri bazı kişilere senet imzalatıp, tapularına el koydukları belirlenen 6 şüpheliye ait 7 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 9 pos cihazı, 68 adet başkasına ait kredi kartı, 67 kredi kartı slipi, 2 bilgisayar, 10 senet, 3 adet başkasına ait tapu, 1 para sayma makinesi, 163 bin TL ile 31 bin 374 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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