Gaziantep'te tefeci operasyonunda 6 tutuklama

GAZİANTEP'tepolis ekiplerinin düzenlediği tefeci operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlayan ekipler, pos cihazları üzerinden tefecilik yaptıkları ve faizle para verdikleri bazı kişilere senet imzalatıp, tapularına el koydukları belirlenen 6 şüpheliye ait 7 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 9 pos cihazı, 68 adet başkasına ait kredi kartı, 67 kredi kartı slipi, 2 bilgisayar, 10 senet, 3 adet başkasına ait tapu, 1 para sayma makinesi, 163 bin TL ile 31 bin 374 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.