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        Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 12 tutuklama

        GAZİANTEP'teörgüt kurarak yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:25
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        Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonunda 12 tutuklama
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        GAZİANTEP'teörgüt kurarak yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren fiziki ve teknik takibinin ardından yasa dışı bahis oynatan şebeke üyeleri tek tek belirlendi. Ekipler, kimliği tespit edilen 12 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 6 bilgisayar, 2 kupon yazıcısı, 7 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 1 gram altın, 1 adet 600 bin TL'lik senet, 82 boş senet, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 54 fişek, 139 bin TL, 550 Euro, 200 Dolar ve 500 Irak Dinarı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından; 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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