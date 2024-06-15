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        Gaziantep'te deprem konutlarına yerleşen 500 ailenin çifte bayramı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan kalıcı konutlara yerleşen 500 aile Kurban Bayramı'nı yeni evlerinde geçirecek olmanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 15.06.2024 - 14:55
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        Gaziantep'te deprem konutlarına yerleşen 500 ailenin çifte bayramı
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan kalıcı konutlara yerleşen 500 aile Kurban Bayramı’nı yeni evlerinde geçirecek olmanın sevincini yaşıyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde depremzedeler için 4 bin 537 konut ile 5 bin 463 köy tipi afet evlerinin inşaatları devam ediyor. Değirmencik Mahallesi’nde inşası tamamlanan 500 konutun anahtarı 15 gün önce kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarlarını alan 500 depremzede aile TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutlarına yerleşti.

        Yeni konutlarında yaşamlarını sürdüren ve çifte bayram yaşadıklarını dile getiren 3 çocuk annesi ev hanımı Mine Emek, ”Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, milletimizden Allah razı olsun. Deprem felaketinden sonra çok şükür evimiz oldu ve şimdi iki bayramı birlikte yaşıyoruz. Evimize geçmenin sevinci, Kurban Bayramı sevinciyle birleşti. Çadır ve konteynerde yaşarken bir daha evimiz olup olmayacağını bilemiyorduk. Çok şükür şimdi evimizdeyim. Bu bayramda misafirlerimizi çadırda, konteynerde değil evimizde kabul edeceğiz” dedi.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ise depremin hemen ardından konut inşaatlarına başlandığını belirterek, "Tamamlanan kalıcı konutları kura ile belirlenen hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 1600 hak sahibine anahtar teslimi gerçekleştirirken, anahtarını alan 500 hak sahibi ailemiz kalıcı evlerine yerleşti. Depremzede ailelerimizin kalıcı konutlarına geçmeleri ailelerimizle ile birlikte bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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