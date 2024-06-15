Gaziantep'te, konteyner yangını

Fatih Mahallesindeki konteyner kentte bulunan 413 nolu konteynerde iddiaya göre akşam saatlerinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören depremzede aile fertleri dışarı çıkarak yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer konteynere sıçramadan söndürüldü. Yangında eşyaları ve konteyneri zarar görerek kullanılmaz hale gelen aile Nurdağı Kaymakamlığı tarafından bir başka konteynere yerleştirildi.

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