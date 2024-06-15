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        Gaziantep'te, konteyner yangını

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteynerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 22:32 Güncelleme: 15.06.2024 - 22:35
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        Gaziantep'te, konteyner yangını
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteynerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında konteyner kullanılmaz hale gelince, depremzede aile başka bir konteynere yerleştirildi.

        Fatih Mahallesindeki konteyner kentte bulunan 413 nolu konteynerde iddiaya göre akşam saatlerinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören depremzede aile fertleri dışarı çıkarak yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer konteynere sıçramadan söndürüldü. Yangında eşyaları ve konteyneri zarar görerek kullanılmaz hale gelen aile Nurdağı Kaymakamlığı tarafından bir başka konteynere yerleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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