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        Hayvanat bahçesinde 40 derece sıcakta hayvanlara buzlu kokteyl

        GAZİANTEP'te, havaların ısınması ile hayvanat bahçesinde, hayvanların etkilenmemesi için önlemler alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:05
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        Hayvanat bahçesinde 40 derece sıcakta hayvanlara buzlu kokteyl
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        GAZİANTEP'te, havaların ısınması ile hayvanat bahçesinde, hayvanların etkilenmemesi için önlemler alındı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte hayvanlar için özel menüler oluşturuldu. Aslan, kaplan, ayı gibi yırtıcı hayvanlar bakıcıları tarafından hazırlanan dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteyli ile fil, deve ve deve kuşları ise sık sık tazyikli su sıkılarak serinletiliyor.

        Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yıl 5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde havaların ısınması ile hayvanlar için özel tedbirler alındı. Sıcaklardan bunalan ve barınaklarındaki havuzlarda vakit geçiren hayvanlar, bakıcıları tarafından dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteylleri ile serinletiliyor.

        ‘SICAKLAR İLE MÜCADELE EDİYORUZ’

        Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, artan hava sıcaklarında hayvanların etkilenmemesi için barınaklardaki havuzlarda bakımların tamamlandığını söyledi. Özsöyler, yırtıcı hayvanlara dondurulmuş et, ayılara ise de dondurulmuş meyve kokteyli verdiklerini belirterek, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda yılda 5 milyon kişiyi ağırlıyoruz. Türkiye ve dünyanın her tarafından ziyaretçilerimiz geliyor. Havalar şu anda çok sıcak. Hayvanlarımızın yazlık barınaklarının tamamında havuz bulunmaktadır. Bunlar havuza girerek serinliyor ama ayrıca kendilerine buzlu kokteyl veriyoruz. Özellikle ayılara meyve kokteyli veriyoruz. Süs havuzlarına atıyoruz ve orada yiyerek serinlemiş oluyorlar. Bu kokteyllerimiz mevsim meyvelerinden oluşuyor. Havuzda hem serinleyip hem de yiyorlar. Aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlara da etli kokteyl veriyoruz. Filleri, develeri ve deve kuşlarını özellikle aşırı sıcak saatlerde su hortumları ile serinleterek rahat bir ortamda yaşamalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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