Hayvanat bahçesinde 40 derece sıcakta hayvanlara buzlu kokteyl

GAZİANTEP'te, havaların ısınması ile hayvanat bahçesinde, hayvanların etkilenmemesi için önlemler alındı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte hayvanlar için özel menüler oluşturuldu. Aslan, kaplan, ayı gibi yırtıcı hayvanlar bakıcıları tarafından hazırlanan dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteyli ile fil, deve ve deve kuşları ise sık sık tazyikli su sıkılarak serinletiliyor.

Dünyanın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türden 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yapıyor. Her yıl 5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde havaların ısınması ile hayvanlar için özel tedbirler alındı. Sıcaklardan bunalan ve barınaklarındaki havuzlarda vakit geçiren hayvanlar, bakıcıları tarafından dondurulmuş et ve buzlu meyve kokteylleri ile serinletiliyor.