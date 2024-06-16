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        Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu

        GAZİANTEP'tekurban keserken yaralanan 46 acemi kasap, hastanelik oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:55
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        Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu
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        GAZİANTEP'tekurban keserken yaralanan 46 acemi kasap, hastanelik oldu. Bazı kurbanlıklar da çocukların gözü önünde kesildi.

        Gaziantep'te bayram namazının ardından kurbanını kesmek isteyenler, belediyeler tarafından oluşturulan alanların yolunu tuttu. Kurban kesim alanlarında yoğunluk oluşurken, birçok aile kurbanlarını küçük çocuklarının gözü önünde kesti. Kurban kesim alanlarında veya kendi evlerinde kurbanlıklarını kesmek isteyen bazı kişiler ise bıçak ve satırla kendilerini yaraladı. Kurban keserken yaralananlar, yakınları tarafından hastanelere götürülerek tedavi edildi. Kurban keserken yaralanan 46 kişiden biri olan ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirilen Zeynel Taş, "Kurbanımızı keserken hayvanı iyi tutmadılar. Bu yüzden bıçakla parmağımı kestim. Hastanede parmağıma 7 dikiş atıldı. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Kurban kesimlerinin uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyormuş" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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