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        Gaziantep'te, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

        GAZİANTEP'te,otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Muzaffer ve Hatice Doğan çifti öldü, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 18:33 Güncelleme: 16.06.2024 - 18:35
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        Gaziantep'te, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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        GAZİANTEP'te,otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Muzaffer ve Hatice Doğan çifti öldü, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Gaziantep-Kilis karayolunun 8'inci kilometresinde Zeytinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 79 EJ 33 plakalı otomobil ile Muzaffer Doğan yönetimindeki 27 SY 462 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda bulunan 5 kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hafif ticari aracın sürücüsü Muzaffer Doğan ile yanında bulunan eşi Hatice Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Muzaffer ve Hatice Doğan'ın cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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