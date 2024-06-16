Gaziantep'te, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP'te,otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Muzaffer ve Hatice Doğan çifti öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gaziantep-Kilis karayolunun 8'inci kilometresinde Zeytinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 79 EJ 33 plakalı otomobil ile Muzaffer Doğan yönetimindeki 27 SY 462 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda bulunan 5 kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hafif ticari aracın sürücüsü Muzaffer Doğan ile yanında bulunan eşi Hatice Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Muzaffer ve Hatice Doğan'ın cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.