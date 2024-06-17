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        Tartıştığı dayısını pompalı tüfekle öldürdü

        GAZİANTEP'teSuriye uyruklu Hüseyin Dahar (23), tartıştığı dayısı Abdülmecid Alalwı'yi (37) pompalı tüfekle öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:35
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        Tartıştığı dayısını pompalı tüfekle öldürdü
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        GAZİANTEP'teSuriye uyruklu Hüseyin Dahar (23), tartıştığı dayısı Abdülmecid Alalwı'yi (37) pompalı tüfekle öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde Basra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturan Abdülmecid Alawi ile yeğeni Hüseyin Dahar, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hüseyin Dahar, evde bulunan pompalı tüfekle dayısına 3 el ateş açtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbar ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak bulduğu Abdülmecid Alawi, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Alawi, kurtarılmadı. Alawi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözaltına alınan Hüseyin Dahar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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