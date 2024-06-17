Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Motosiklet kazasında Ayşegül öldü, sürücü kardeşi ağır yaralı

        GAZİANTEP'te, meydana gelen motosiklet kazasında ehliyetsiz sürücü H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:53 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet kazasında Ayşegül öldü, sürücü kardeşi ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’te, meydana gelen motosiklet kazasında ehliyetsiz sürücü H.A. (16) ağır yaralandı, ablası Ayşegül Akkaya (18) yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A., ablası Ayşegül Akkaya ile 27 ASG 994 plakalı motosikletle dolaşmaya çıktı. Motosiklet bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüje ve ağaca çarparak devrildi. Kazada başlarında kask bulunmadığı belirtilen abla ve kardeş yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ayşegül Akkaya’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Akkaya’nın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan H.A. ise hastanede tedaviye alındı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Ayşegül Akkaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te devrilen motosikletteki kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralan...
        Gaziantep'te devrilen motosikletteki kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralan...
        Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 3 günde 27 bin kişi ziyaret etti
        Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 3 günde 27 bin kişi ziyaret etti
        Gaziantep'te kaçan 12 kurbanlık yakalanarak sahiplerine teslim edildi
        Gaziantep'te kaçan 12 kurbanlık yakalanarak sahiplerine teslim edildi
        Gaziantep'te bir kişi tartıştığı dayısını tüfekle öldürdü
        Gaziantep'te bir kişi tartıştığı dayısını tüfekle öldürdü
        Tartıştığı dayısını pompalı tüfekle öldürdü
        Tartıştığı dayısını pompalı tüfekle öldürdü
        Gaziantep'te, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Gaziantep'te, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı