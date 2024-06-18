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        Gaziantep'te gölete giren Suriyeli çocuk tarım işçisi boğuldu

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcak havadan bunalıp gölete giren mevsimlik tarım işçisi Suriye uyruklu Muhammed Hinki (14), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 18.06.2024 - 21:50
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        Gaziantep'te gölete giren Suriyeli çocuk tarım işçisi boğuldu
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcak havadan bunalıp gölete giren mevsimlik tarım işçisi Suriye uyruklu Muhammed Hinki (14), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Yesemek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’te ailesiyle birlikte gelerek biber tarlasında tarım işçiliği yapan Suriyeli Muhammed Hinki, sıcak havadan bunalıp gölete girdi. Bir süre sonra Muhammed Hinki'nin çırpındığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Muhammed Hinki, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hinki burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

        Hinki'nin cansız bedeni otopsi için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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