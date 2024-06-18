Gaziantep'te gölete giren Suriyeli çocuk tarım işçisi boğuldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcak havadan bunalıp gölete giren mevsimlik tarım işçisi Suriye uyruklu Muhammed Hinki (14), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yesemek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’te ailesiyle birlikte gelerek biber tarlasında tarım işçiliği yapan Suriyeli Muhammed Hinki, sıcak havadan bunalıp gölete girdi. Bir süre sonra Muhammed Hinki'nin çırpındığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Muhammed Hinki, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hinki burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.