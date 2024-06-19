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        Gölette boğulan Muhammed'in cenazesi ailesine teslim edildi

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan Suriyeli Muhammed Hinki'nin (14) cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:40
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        Gölette boğulan Muhammed'in cenazesi ailesine teslim edildi
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan Suriyeli Muhammed Hinki'nin (14) cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde, İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Hinki, ailesiyle birlikte biber bahçesinde çapa yapmak için geldiği tarlada çalıştıktan sonra serinlemek için gölete girdi. Yüzme bilmeyen Hinki, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu gören aile yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı Suriye uyruklu Muhammed Hinki, ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Muhammed Hinki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Muhammed Hinki'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hinki'nin cenazesinin Suriye'de defnedileceği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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