Gölette boğulan Muhammed'in cenazesi ailesine teslim edildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan Suriyeli Muhammed Hinki'nin (14) cenazesi, otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Hinki, ailesiyle birlikte biber bahçesinde çapa yapmak için geldiği tarlada çalıştıktan sonra serinlemek için gölete girdi. Yüzme bilmeyen Hinki, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu gören aile yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı Suriye uyruklu Muhammed Hinki, ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Muhammed Hinki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.