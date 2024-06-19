Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Abdülkadir Aslan’ın (49) kontrolünü yitirdiği 79 AAT 127 plakalı hafif ticari araç, beton bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücü Aslan ile yanındaki Nahsen A, Uğur K., Tahir A., Necmi Ö, ve Muhammed A. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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