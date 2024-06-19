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        Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde beton bariyerlere çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:30
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        Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde beton bariyerlere çarpıp devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Abdülkadir Aslan’ın (49) kontrolünü yitirdiği 79 AAT 127 plakalı hafif ticari araç, beton bariyere çarparak devrildi. Kazada sürücü Aslan ile yanındaki Nahsen A, Uğur K., Tahir A., Necmi Ö, ve Muhammed A. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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