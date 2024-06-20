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        Köprüden düşen motosikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı

        GAZİANTEP'te, köprüden düşen motosikletin sürücüsü Sait Zengin (69) öldü, eşi Sıdıka Zengin (69) ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:40 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:45
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        Köprüden düşen motosikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralı
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        GAZİANTEP'te, köprüden düşen motosikletin sürücüsü Sait Zengin (69) öldü, eşi Sıdıka Zengin (69) ise ağır yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. Sait Zengin’in kontrolünü yitirdiği 31 VY 435 plakalı motosiklet, köprüden düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Zengin çiftini İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Sait Zengin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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