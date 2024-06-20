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        Depremde hasar gören tarihi cami restore ediliyor

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasar gören 159 yıllık tarihi Derviş Paşa Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:43 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:45
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        Depremde hasar gören tarihi cami restore ediliyor
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasar gören 159 yıllık tarihi Derviş Paşa Camisi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 159 yıllık Tarihi Derviş Paşa Camisi de hasar gördü. Minaresi avluya yıkılan caminin çatı ve duvarları da caminin içine düştü.

        1865'te inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan Derviş Paşa Camisi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlattı. Depremde ayakta kalan çatısı, duvarları ve sütunları ile minarenin taşları tek tek sökülüp koruma altına alınırken, bilim kurullarının tavsiyeleri doğrultusunda restore işlemi gerçekleştiriliyor. Çalışmaları anlatan İslahiye Müftü Vekili Yunus Emre Koyuncu, "İlçemizin tarihi camisi olan Derviş Paşa Camisi, 2016 yılında da bir restorasyon görmüştü. 6 Şubat 2023 depremlerinde minaresi ve çatısı zarar gören camimiz Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından aslına uygun bir şekilde restore ediliyor'' dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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