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        Gaziantep'te baraj gölüne giren Ömer boğuldu, kardeşi kurtarıldı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sıcak havadan bunalıp baraj gölüne giren Ömer Faruk Tarhan (18) boğuldu, kardeşi Fatih Mehmet Tarhan (16) kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 00:38 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:40
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        Gaziantep'te baraj gölüne giren Ömer boğuldu, kardeşi kurtarıldı
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sıcak havadan bunalıp baraj gölüne giren Ömer Faruk Tarhan (18) boğuldu, kardeşi Fatih Mehmet Tarhan (16) kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tarhan kardeşler, arkadaşlarıyla birlikte sıcak havadan bunalıp baraj gölüne girdi. Fatih Mehmet ile Ömer Faruk Tarhan kardeşler bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, Fatih Mehmet Tarhan’ı kurtarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Mehmet Tarhan Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılırken, kaybolan Ömer Faruk Tarhan’ın bir süre sonra Jandarma Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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