Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Hürriyet Mahallesi’ndeki yaşayan Mevlüt Oktay’ın evinden kötü koku yayılınca komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı çilingire açtırarak eve giren ekipler, Oktay’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mevlüt Oktay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.