Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak istemiş

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde baraj gölünde boğulan Ömer Faruk Tarhan'ın (18), kardeşi Fatih Mehmet Tarhan'ı (16) kurtarmak isterken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Faruk Tarhan ile kardeşi Fatih Mehmet Tarhan, serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra iki kardeşin suda çırpındığını gören çevredekiler, yardıma koştu. Fatih Mehmet Tarhan'ı sudan çıkaran çevredekiler, Ömer Faruk Tarhan'a ise ulaşamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve Jandarma Kurtarma (JAK) ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin su altındaki 5 saatlik arama çalışmasıyla Ömer Faruk Tarhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Fatih Mehmet Tarhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ömer Faruk'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.