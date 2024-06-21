Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak istemiş

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde baraj gölünde boğulan Ömer Faruk Tarhan'ın (18), kardeşi Fatih Mehmet Tarhan'ı (16) kurtarmak isterken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak istemiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde baraj gölünde boğulan Ömer Faruk Tarhan'ın (18), kardeşi Fatih Mehmet Tarhan'ı (16) kurtarmak isterken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer Faruk Tarhan ile kardeşi Fatih Mehmet Tarhan, serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra iki kardeşin suda çırpındığını gören çevredekiler, yardıma koştu. Fatih Mehmet Tarhan'ı sudan çıkaran çevredekiler, Ömer Faruk Tarhan'a ise ulaşamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve Jandarma Kurtarma (JAK) ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin su altındaki 5 saatlik arama çalışmasıyla Ömer Faruk Tarhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gaziantep Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Fatih Mehmet Tarhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ömer Faruk'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Ömer Faruk Tarhan’ın yüzdükten sonra kıyıya çıktığı, kardeşinin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce yardıma koştuğu, ancak kendisinin de suda çırpınmaya başladığı ardından da kaybolduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        6 aylık bebeğine kafa attı! Canavar babaya gözaltı
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        İki kardeş suda çırpınmaya başladı! Nefesler tutuldu... Büyük acı!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!
        Tespihini almak isterken ölümün kıyısından döndü!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        TIR'dan düşen beton blok faciaya yol açtı!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"

        Benzer Haberler

        Gaziantep yaralı halde bulunan şahin ve baykuş tedaviye alındı
        Gaziantep yaralı halde bulunan şahin ve baykuş tedaviye alındı
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Gaziantep'te baraj gölüne giren Ömer boğuldu, kardeşi kurtarıldı
        Gaziantep'te baraj gölüne giren Ömer boğuldu, kardeşi kurtarıldı
        Gaziantep'te gölete giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldır...
        Gaziantep'te gölete giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldır...
        Gaziantep'te kamyonetin çarptığı Down sendromlu kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te kamyonetin çarptığı Down sendromlu kişi hayatını kaybetti
        Depremlerde zarar gören 159 yıllık cami yeniden ayağa kaldırılıyor
        Depremlerde zarar gören 159 yıllık cami yeniden ayağa kaldırılıyor