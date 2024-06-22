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        Gaziantep'te kayıp engelliyi 184 kişilik ekip arıyor

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 11 Haziran günü kaybolan zihinsel engelli Ali Gülsoy'u (46) arama çalışmaları, AFAD ve jandarma personelinden oluşan 184 kişilik ekiple sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:51 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:55
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        Gaziantep'te kayıp engelliyi 184 kişilik ekip arıyor
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 11 Haziran günü kaybolan zihinsel engelli Ali Gülsoy’u (46) arama çalışmaları, AFAD ve jandarma personelinden oluşan 184 kişilik ekiple sürüyor.

        İslahiye'ye 18 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Ali Gülsoy, depremde evleri yıkıldığı için kaldıkları çadırdan 11 Haziran günü akşam saatlerindeayrıldı. Geri dönmeyen Gülsoy'a ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 184 kişilik ekip, eğitimli köpekler ve dronlarla arama çalışması başlattı. Çalışmalara mahalleli de destek verirken, bölgedeki mahalle camilerinden de anonslar yapıldı.

        Gözü yaşlı oğlunun yolunu bekleyen Elif Gülsoy (76), "Günlerdir oğlumun yolunu gözlüyorum. Gözümüz yolda, oğlumun sağ salim bulunmasını istiyorum” dedi.

        Ali Gülsoy'un ağabeyi Süleyman Gülsoy da kardeşinin bulunmasını isteyerek, "Her yere bakıyoruz, Orman alanında bakmadığımız yer kalmadı, kardeşimin sağ salim bulunmasını istiyorum. Ne yapacağımızda şaşırdık. Annem perişan halde. Jandarmamız elinden geleni yapıyor ve biran önce kardeşimin aramıza dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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