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        400 bin ton rekolte beklenen Antep fıstığında 'beyaz sinek' endişesi

        GAZİANTEP Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, yeşil altın olarak da adlandırılan Antep fıstığında 'var yılı' olduğunu ve bölgede 400 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 23.06.2024 - 10:00
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        400 bin ton rekolte beklenen Antep fıstığında 'beyaz sinek' endişesi
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        GAZİANTEP Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, yeşil altın olarak da adlandırılan Antep fıstığında 'var yılı' olduğunu ve bölgede 400 bin ton rekolte beklendiğini söyledi. Yiğit, iklim değişikliklerinin fıstık ağaçlarına zarar verdiğini, şu anda üreticinin en büyük endişesinin ise 'beyaz sinek' olduğunu ifade etti. Yiğit, "Beyaz sinek, ağaçlara büyük zarar veriyor. Bu sorunların önüne geçilmemesi ilerleyen yıllarda ağaçlarda oluşacak problemler fıstıkta ciddi verim kaybına yol açabilir" dedi.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından olması nedeniyle ’yeşil altın’ olarak adlandırılan Antep fıstığında hasada kısa süre kaldı. Bu yıl 'var yılı' olması nedeniyle 42 milyon fıstık ağacının bulunduğu bölgede 400 bin ton, Gaziantep’te ise 80 bin ton fıstık rekoltesi bekleniyor.

        YÜKSEK REKOLTE BEKLENTİSİ

        Üreticiler, fıstık ağaçlarının sıcak iklim şartlarına alışık olmasından dolayı bölgede yaşanan iklim değişikliklerinin ağaçlara zarar vermesinden şikayet ediyor. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, geçen yıl fıstıkta ‘yok yılı’ olması ve soğuk hava şartları sebebiyle bölgede toplam rekoltenin 140 bin ton olarak gerçekleştiğini söyledi. Bu yıl yüksek bir rekolte beklediklerini anlatan Yiğit, "Geçtiğimiz yıl Gaziantep ve bölge illerde toplam 140 bin ton fıstık rekoltesi çıkmıştı. Gaziantep’te 55 bin ton fıstık rekoltesi olmuştu. Bu yıl beklentimiz çok daha yüksek. Bölgede 400 bin tonun üzerinde bir rekolte beklentimiz var. Gaziantep’te rekolte beklentimiz de ortalama 70-80 bin ton arasında olmasını öngörüyoruz. Yaşanan soğuk havalar olmasaydı bu yıl rekolte beklentimiz çok daha yüksek olacaktı" dedi.

        ‘İKLİM ŞARTLARI VE BEYAZ SİNEK FISTIK AĞAÇLARINA ZARAR VERİYOR’

        Yiğit, fıstık ağaçlarının sıcak iklim şartlarını sevdiğini ve bölgede iklim değişikliklerinden dolayı soğukların fıstık ağaçlarına zarar verdiğini söyledi. Yaşanan iklim şartlarından dolayı ağaçlarda fıstık seyreltme ve karartma durumlarının yaşandığını, en büyük sorunlarının ise beyaz sinek olduğunu dile getiren Yiğit, “Antep fıstığının bir yıl ‘var yılı’ olur, bir yıl ‘yok yılı’ olur. Bu yıl fıstıkta var yılı. Ağaçlarımızda da güzel de fıstıklarımız var. İklim şartlarına göre fıstık ağaçlarımız biraz karartma ve dallardaki fıstıklarda seyreltme yaptı. Hava şartlarına göre bu durumlar yaşanır. Yine beyaz sinek sorunu yaşıyoruz. Sineklerin fıstık ağaçlarına ciddi zararları dokunuyor. Bölgede iklim değişikliği yaşıyoruz bu yüzden fıstık ağaçları da strese giriyor. Bu sorunların önüne geçilmemesi ağaçlarda ciddi zarara yol açar ve bu da önümüzdeki yıllarda ciddi verim kaybına dönüşebilir" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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