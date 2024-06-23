Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te horoz dövüştürüp, bahis oynayan 15 kişiye 96 bin TL ceza

        GAZİANTEP'te horoz dövüştürülüp, yasa dışı bahis oynatılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 15 kişiye 96 bin 375 TL idari para cezası kesildi, 2 kişi de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te horoz dövüştürüp, bahis oynayan 15 kişiye 96 bin TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te horoz dövüştürülüp, yasa dışı bahis oynatılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda 15 kişiye 96 bin 375 TL idari para cezası kesildi, 2 kişi de gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede yasa dışı horoz dövüştürülüp, kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerin operasyon düzenlediği kahvehanede kurulan ring alanında dövüştürülen 15 horoz bulundu. Yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 15 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 96 bin 375 TL idari para cezası uygulandı. Kahvehanede bulunan 15 horoz hayvan barınağına teslim edilirken, iş yeri sahibi 2 kişi hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Yaşları 12 ve 14! İki kardeş otelde ölü bulundu
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Bayram tatilinde acı bilanço: 8 günde 68 can kaybı
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Müzik tarihinin en büyük satışı
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Edirne'de göletteki toplu balık ölümlerine inceleme: Geleceğimizi katletmişler
        Montella paylaşımı!
        Montella paylaşımı!
        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu

        Benzer Haberler

        400 bin ton rekolte beklenen Antep fıstığında 'beyaz sinek' endişesi
        400 bin ton rekolte beklenen Antep fıstığında 'beyaz sinek' endişesi
        Gaziantep'teki bölgenin tek yara bakım servisinde 2 bin 65 hasta tedavi gör...
        Gaziantep'teki bölgenin tek yara bakım servisinde 2 bin 65 hasta tedavi gör...
        Gaziantep'te kayıp engelli 10 gündür aranıyor
        Gaziantep'te kayıp engelli 10 gündür aranıyor
        Gaziantep'te kayıp engelliyi 184 kişilik ekip arıyor
        Gaziantep'te kayıp engelliyi 184 kişilik ekip arıyor
        Gaziantep'te kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Gaziantep'te kuvvetli rüzgar etkili oldu
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçraya...
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçraya...