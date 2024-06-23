Kendini jandarma olarak tanıtan telefon dolandırıcısına 420 bin TL kaptırdı

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, Ali Boy (57) telefonla kendisini arayan ve jandarma olarak tanıtan kişi tarafından 420 bin TL dolandırıldı. Şüphelinin yakalanmasını isteyen Ali Boy, "30 yıllık birikimim bir saatte yok oldu" dedi.

Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan ve hurdacılık yapan Ali Boy'un, 20 Haziran günü evinden çıkarken telefonu çaldı. Jandarmadan aradığını söyleyen kişi, Ali Boy'a 2 banka hesabındaki paranın, çökertmek istedikleri dolandırıcılık şebekesi tarafından boşaltılmak istendiğini söyledi. Telefondaki kişi, telaşlanan Ali Boy’a banka hesabındaki parayı geçici olarak verdikleri hesaba yatırmasını ve operasyon sonunda iade edeceklerini belirtti. Boy, telefondaki kişinin yönlendirmesiyle hesabındaki parayı ve ardından kızı İpek Boy'a bozdurduğu evdeki ziynet eşyalarının tutarı olan toplam 420 bin TL'yi istenilen banka hesabına gönderdi. Şüpheli, bu süre içerisinde telefonu kapatmamasını istediği Ali Boy ile görüşmesini parayı göndermesinin ardından sonlandırdı. Bu sırada babasına ulaşamayan İpek Boy, polise giderek durumu anlattı. Polisler, Ali Boy’u emniyete çağırdı. Boy’un ifadesine başvuran polis, ona dolandırıldığını söyledi. Şok olan Ali Boy'un şikayeti üzerine polis, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.