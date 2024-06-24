Gaziantep'te eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

GAZİANTEP’in Araban ilçesinde Mehmet Emin Mercandağı’nın (70) sokak ortasında öldürdüğü eşi Fatma Mercandağı (68) toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Dağdancık Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Emin Mercandağı, aralarında bir süredir anlaşmazlık bulunan ve ayrı yaşadığı eşi ile sokakta tartıştı. Tartışma sırasında Mercandağı, eşine yanında bulunan av tüfeği ile ateş etti. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları Fatma Mercandağı’nı ambulansla Araban Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Fatma Mercandağı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatma Mercandağı’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.