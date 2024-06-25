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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

        GAZİANTEP'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Lürbiye Kalender (47) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:40
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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
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        GAZİANTEP’te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Lürbiye Kalender (47) yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün gece saatlerinde Fıstıklık Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 27 UR 339 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Lürbiye Kalender’e çarptı. Kalender yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Lürbiye Kalender, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Kalender’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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