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        Kavgada ensesine yumrukla vurulan hamal öldü

        GAZİANTEP'te sebze halinde hamallık yapan İsmet Bali (39), çıkan kavgada ensesine vurulan yumruk darbesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:10
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        Kavgada ensesine yumrukla vurulan hamal öldü
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        GAZİANTEP'te sebze halinde hamallık yapan İsmet Bali (39), çıkan kavgada ensesine vurulan yumruk darbesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, 10 Haziran günü Sanayi Mahallesi'ndeki sebze halinde meydana geldi. Hamallık yapan İsmet Bali ile bir grup arasında 'kamyondan yük indirme' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Bali, ensesine vurulan yumruk sonucu yere düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolün ardından İsmet Bali'yi, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bali, 25 Haziran'da hayatını kaybetti. 5 çocuk babası İsmet Bali’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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