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        Kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Karaduman (49) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:30
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        Kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 yaralı
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Karaduman (49) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 22’'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Yaşar P. (52) yönetimindeki 27 SV 608 plakalı kamyonet ile karşı yönde gelen Ramazan Karaduman'ın (49) kullandığı 02 DH 185 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile yanlarındaki 2 kişi, ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan otomobil sürücüsü Ramazan Karaduman, sabaha karşı yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Ramazan Karaduman'ın cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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