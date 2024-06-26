Gaziantep'te DEAŞ'lı terörist tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyette bulunan Suriye uyruklu N.A.'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini belirledi. Türkiye'de terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen N.A., gizlendiği adreste düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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