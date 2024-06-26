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        Gaziantep'te DEAŞ'lı terörist tutuklandı

        GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:35
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        Gaziantep'te DEAŞ'lı terörist tutuklandı
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        GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyette bulunan Suriye uyruklu N.A.'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini belirledi. Türkiye'de terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen N.A., gizlendiği adreste düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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