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        Gaziantep'te, beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Taşdemir (66), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:35
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        Gaziantep'te, beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Taşdemir (66), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Osmaniye karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Ali O. (55) yönetimindeki 06 EIS 924 plakalı beton mikseri ile Hüseyin Taşdemir idaresindeki 27 GH 790 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Hüseyin Taşdemir, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Taşdemir, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Taşdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Beton mikseri sürücüsü Ali O.’nun gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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