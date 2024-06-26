Gaziantep'te, beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Taşdemir (66), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Taşdemir (66), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Osmaniye karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Ali O. (55) yönetimindeki 06 EIS 924 plakalı beton mikseri ile Hüseyin Taşdemir idaresindeki 27 GH 790 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Hüseyin Taşdemir, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Taşdemir, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Taşdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Beton mikseri sürücüsü Ali O.’nun gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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