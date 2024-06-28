Gaziantep'te DEAŞ'a finansal destek sağlayan şüpheliye gözaltı
GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı belirlenen Y.
GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ’a finansal destek sağladığı belirlenen Y.K.B., yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen Y.K.B.’nin Oğuzeli İlçesinde saklandığını belirledi. Ekipler Y.K.B.’yi gizlendiği adreste düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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