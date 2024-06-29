Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 6 katlı bina yıkımda çöktü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde hasar alan 6 katlı bina, yıkım sırasında aniden çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 6 katlı bina yıkımda çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde hasar alan 6 katlı bina, yıkım sırasında aniden çöktü. Çevreyi toz bulutunun kapladığı yıkım anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği kentin İslahiye ilçesinde, Hacıali Öztürk Mahallesi'nde depremden sonra boşaltılan 6 katlı orta hasarlı Tekin Apartmanı için hak sahipleri yerinde dönüşüm hakkından faydalanmak isteyince yıkım kararı verildi. Dün akşam, bölgede önlem alınmasının ardından ekipler, kontrollü yıkım çalışması başlattı. Ekiplerin iş makineleriyle çalışması sırasında apartman bir anda çöktü. Çökmeyle, etrafı toz bulutu kaplarken, yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te DEAŞ'a finansal destek sağlayan şüpheliye gözaltı
        Gaziantep'te DEAŞ'a finansal destek sağlayan şüpheliye gözaltı
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ zanlısı yakalandı
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ zanlısı yakalandı
        Gaziantep'te kişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekareye çıkarılması hede...
        Gaziantep'te kişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekareye çıkarılması hede...
        Bağlama çalan görme engelli Umut eğitmen olmayı hedefliyor
        Bağlama çalan görme engelli Umut eğitmen olmayı hedefliyor
        Gaziantep'te "4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı" a...
        Gaziantep'te "4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı" a...