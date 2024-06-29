Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Bakan Yerlikaya: Kayıt dışılıkla mücadelede yeni açılımlarımız olacak

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Kabineye geldiğimiz ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleyle ilgili amansız bir mücadele ediyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya: Kayıt dışılıkla mücadelede yeni açılımlarımız olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, “Kabineye geldiğimiz ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleyle ilgili amansız bir mücadele ediyoruz. Özellikle yakın süreçte kayıt dışılıkla mücadeleyle de ilgili açılımlarımız olacak” dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. İlk olarak Gaziantep Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Vali Kemal Çeber'den kente ilişkin brifing aldı. Yerlikaya daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

        Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yerlikaya, önceliklerinin düzensiz göçmen meselesi olduğunu ve bu konuda yakın zamanda yeni açılımlarda bulunacaklarını söyledi. İstanbul’dan sonra en fazla göçmenin Gaziantep’te bulunduğunu ve toplantıda bu konunun ele alındığını belirten Yerlikaya, "İstanbul’dan sonra ikinci sırada olan Gaziantep’te düzenli olan göçmen sayısı mevcut. Bununla ilgili milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, meslek odalarımızın ve STK’larla birlikte hep birlikte üzerinde durmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresiyle birlikte bu hususta neler yapabiliriz, bunları tespit ettik. Kabineye geldiğimiz ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle amansız bir mücadele ediyoruz. Göçle mücadeleyi kaynağında başlayan hudutların korunmasında ve içeride düzensiz göçle mücadelede onların geri gönderim merkezlerinde ve oradan da kendi ülkelerine deport süreciyle yani kaynağında başlayıp kaynağında biten bir yaklaşımla etkin bir mücadele içindeyiz" ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, Gaziantep ve bölgede düzensiz göçle mücadele kapsamında mobil göç araç sayısının artırıldığını söyleyerek, "Özellikle yakın süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kayıt dışılıkla mücadeleyle de ilgili açılımlarımız olacak. Gaziantep’teki bu tecrübeler ışığında yakın zamanda açıklayacağımız yaklaşımları, yeni konuları ve düzensiz göçle mücadeledeki var olan gücümüzü pekiştirmek ve hiçbir zaman duraksamadan devam etmek ama düzenli olan göçmenlerle ilgili olan meselelerimiz var. Onlarla ilgili kamuoyunda, iş dünyasında beklenilen açılımları yapmakla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Bugün Gaziantep’te düzensiz göç ve kayıt dışılıkla ilgili konuların tecrübesini de edindik. Gaziantep’teki düzensiz göçle ilgili meselede bizim mobil göç araçlarımızın sayısını 25’e çıkarttık. Bu çalışmayı Şanlıurfa ve Kilis’te de yapmaya başladık. Tıpkı İstanbul’da 19 Temmuz 2023’ten beri kesintisiz yapmış olduğumuz mücadelenin nasıl başarılı noktaya geldiğini bütün İstanbullular gördüğü gibi bu mücadelenin bu bölgede de nasıl başarıya ulaştığını göstereceğiz. Hemşehrilerimizin beklentileri neyse onun nasıl tecelli ettiğini hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        İş dünyasıyla görüşecek
        İş dünyasıyla görüşecek
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İslahiye'de hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        İslahiye'de hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Gaziantep'te 6 katlı bina yıkımda çöktü
        Gaziantep'te 6 katlı bina yıkımda çöktü
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te DEAŞ'a finansal destek sağlayan şüpheliye gözaltı
        Gaziantep'te DEAŞ'a finansal destek sağlayan şüpheliye gözaltı
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ zanlısı yakalandı
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ zanlısı yakalandı
        Gaziantep'te kişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekareye çıkarılması hede...
        Gaziantep'te kişi başına düşen yeşil alanın 15 metrekareye çıkarılması hede...