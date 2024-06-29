Bakan Yerlikaya: Kayıt dışılıkla mücadelede yeni açılımlarımız olacak (2)

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RESTOREEDİLEN HANIN AÇILIŞINI YAPTIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Şeker Han'ın açılışını katıldı.
RESTOREEDİLEN HANIN AÇILIŞINI YAPTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Şeker Han’ın açılışını katıldı. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, tarihi hanlara sahip çıkılmasının önemli olduğunu belirterek, “Tarihi yapılarımızı en güzel şekilde restore edip onları yaşatıp şehrimiz insanlarına ve şehrimize gelen misafirlerimize sunmak önemli bir görevdir. Bugünü bunun bir örneğini daha yaşıyoruz ve belediyemizin restore ettiği Şeker Han’ın açılışını yapıyoruz” diye konuştu.
Yerlikaya, kurdele kesiminin ardından Şeker Han’daki esnafı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, daha sonra bölgedeki Almacı Pazarı esnafı ile çay içip, sohbet etti.
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